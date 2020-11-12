В Североморске 19 лет ищут пропавшего мужчину, экстрасенсы уверены, что он потерял память

Из дома он уехал в форме сотрудника милиции, с собой вял удостоверение внештатного сотрудника милиции. Фото: Екатерина Стеценко.

Надежда умирает последней. Родные Валерия Стеценко из Североморска уже 19 лет ищут его по всей Мурманской области.

Мужчина ушел из дома в поселке Сафоново-1 15 июля 2001 года. Уехал в неизвестном направлении на оранжевом "Москвиче-412", личные вещи с собой не взял. С тех пор его семья не знает, где находится Валерий, жив ли он. В этом году ему бы исполнилось 59 лет.

- Возможно, потерял память! Из отличительных примет - носит усы, на груди с правой стороны два ожога продолговатой формы диаметром около 10 сантиметров, на кисти левой руки - татуировка в виде буквы "И". В области подбородка справа - родинка, - говорится в ориентировке на поиски мужчины.

Из дома он уехал в форме сотрудника милиции, с собой вял удостоверение внештатного сотрудника милиции.

- Про память - это только предположения. Например, удар по голове мог спровоцировать амнезию. Может быть все, что угодно. Машину видели, говорят, в момент пропажи в 2001 году, пока милиция пробивала, она исчезла, - рассказала дочь пропавшего Екатерина Стеценко.

С ее слов, семья не раз обращалась к экстрасенсам, они все как один уверены, что Валерий потерял память.

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