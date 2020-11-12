В Хибинах начался лавиноопасный сезон

Местным жителям стоить быть осторожнее. Фото: vk.com/offskcom

Хоть снег еще и не успел лечь в Хибинах толстым слоем, лавины долго ждать себя не заставили. Лавиноопасный сезон начался на территории промплощадки Кировского филиала АО "Апатит", в самом Кировске и его окрестностях.

- По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит» и службы лавинной безопасности «Управления ГО и ЧС» администрации Кировска установлена первая (низкая) степень лавинной опасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

К счастью, пока что снежная стихия в горах не бушевала, схода лавин, как принудительных, так и произвольных, на 12 ноября зафиксировано не было. Тем не менее, местным жителям стоит быть осторожнее.

При угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин, нужно сразу обратиться в поисково-спасательное подразделение (Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону: 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).

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