В Мурманской области ищут волонтеров, которые готовы работать в поликлиниках

Работать надо будет в Мурманских городских поликлиниках №1 и №2, Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова, Мурманскои городскои детскои поликлинике №4 и Центральной районной больнице в Североморске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Системе здравоохранения Мурманской области сейчас нужна любая помощь. Ведь в регионе с каждым днем растет число заболевших коронавирусом, нагрузка на медработников колоссальная.

Из автобазы правительства Мурманской области выделили 17 машин вместе с водителями, чтобы они возили медработников на вызовы. А теперь требуются волонтеры, которые будут работать в поликлиниках. В их задачи входит контроль, чтобы пациенты соблюдали социальную дистанцию, обработка рук приходящих в медучреждение, измерение температуры, информирование о статусе анализов.

- Важно выслушать пациента, спросить как он себя чувствует и есть ли у него жалобы! - пишут волонтеры.

Работать надо будет в Мурманских городских поликлиниках №1 и №2, Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова, Мурманскои городскои детскои поликлинике №4 и Центральной районной больнице в Североморске. Чтобы записаться в волонтеры, можно позвонить в эти медучреждения.

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