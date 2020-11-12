Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 ноября 2020 года составило 361 человек

Коронавирус не отступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области продолжает усугубляться. Согласной последней информации оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще шесть человек. Всего - 361 летальный исход. Напомним: антирекорд по числу смертей за один день в Заполярье был зафиксирован 7 ноября, когда скончались девять человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 22569 жителей Заполярья. 251 новый случай был выявлен за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+106, всего 11907), на втором месте Белокаменка (2354), а замыкает печальную тройку Североморск (+35, всего 2290). 83% заболевших - с легкой и средней формой течения болезни, 17% - тяжелых.

Выздоровели 18225 пациентов, из них 362 поправились за минувшие сутки.

Напомним: для борьбы с коронавирусом Мурманской области выделили 124 миллиона рублей. Дотацию выделили из федерального бюджета.

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