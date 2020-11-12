Серьезное ДТП в Мурманске: на перекрестке в центре города столкнулись Renault и Hyundai

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманске продолжается череда ДТП. Так, поздним вечером 11 ноября в центре города врезались друг в друга Renault и Hyundai. Что стало причиной аварии - гололедица, темное время суток или неосторожность водителей - пока не известно. Последствия аварии ликвидировало пожарно-спасательное подразделение.

- В 23.32 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на перекрестке улицы Книповича с улицей Полярные Зори. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасателями проводился осмотр места аварии, ограждение зоны ДТП, обеспечение безопасности, отключение автомобильных аккумуляторов, смыв топлива, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Что интересно, в ведомстве также сообщили об одном пострадавшем, однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

- Пострадавших в данной аварии не было, иначе бы дорожно-транспортное происшествие оформлялось сразу на месте, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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