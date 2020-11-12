В Умбе объявлен сбор на поиски пропавшего Евгения Никитина

Северянина продолжают искать волонтеры. Фото: vk.com/murmanspas51

Вот уже как месяц родные и близкие 42-летнего жителя Умбы Евгения Никитина не могут выйти с ним на связь. Мужчина пропал 12 октября, когда ушел из дома по адресу: улица Совхозная,17Б. С тех пор его местонахождение не известно.

На момент пропажи северянин был одет в черную кожаную куртку и темные брюки. Приметы: рост 175-178 сантиметров, волосы короткие, спереди у лба две залысины, глаза зеленые.

Волонтеры объявили сбор на поиски Евгения Никитина. Поучаствовать в поисковом мероприятии может любой неравнодушный человек.

- Встречаемся 14 ноября в 12.00. Сбор у "старого кладбища" в Умбе. Форма одежды - лесная, - отметили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Уточнить дополнительную информацию можно у координаторов: 8-911-063-49-12 (Андрей) или 8-911-311-70-20 (Ольга).

Напомним: 74-летнюю жительницу поселка Титан нашли погибшей. Пожилую северянку искали три месяца.

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