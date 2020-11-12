Под Мончегорском гуляет медведь

В Лапландском заповеднике сообщили, что это точно медвежьи следы. Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk

В этом году зима в Мурманской области выдалась аномально теплой, синоптики даже сообщают о сдвиге сезонов.

Но несмотря на то, что температура часто уходит в плюс, а снега мало, медведи все же залегли в спячку. Еще в конце октября косолапые Лапландского заповедника решили, что пора зимовать. Но не все цари леса решили, что хотят спать. Один из таких шатунов бродит под Мончегорском.

- Утром, делая обход территории и выгуливая овчарку Графа, нашими волонтерами были обнаружены медвежьи следы! Для сравнения на фото рядом со следами мишки - следы овчарки. Это не шутка. Будьте аккуратны при посещении территории бывшего совхоза! Однако, вовремя мы забор поставили! - рассказали в общественном приюте Мончегорска "Дом с хвостом".

В Лапландском заповеднике сообщили, что это точно медвежьи следы. Мончегорцев просят быть осторожными и по возможности не ходить в лес. Из-за перепадов температуры и оттепели мишки могут появляться в других уголках Кольского полуострова.

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