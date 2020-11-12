В Мурманске мужчина упал с моста на железнодорожный вагон

Мужчина упал на вагон. Фото: МВД по Мурманской области

В обстоятельствах происшествия на переходе от железнодорожного моста к морскому вокзалу сейчас разбираются сотрудники линейного отдела МВД по городу Мурманску.

30 октября с перехода упал мужчина, приземлился он на железнодорожный вагон, выжить северянину не удалось. Случилось это в период с 20.35 до 20.55.

- Приметы гражданина: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, носил бороду и усы с проседью, одет в черную куртку на молнии, серую байку, синие джинсы, черные кроссовки. В настоящее время сотрудниками Мурманского ЛО МВД России на транспорте разыскиваются свидетели и очевидцев данного происшествия, - сообщили в ведомстве.

Свидетелей этого происшествия просят позвонить по телефонам 8(8152) 48-45-21, 48-56-60; +7 999-091- 83-46.

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