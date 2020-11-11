В Кандалакше 13-летний подросток ударил 14-летнего школьника ножом в живот

Кандалакша второй раз за год печально прославилась конфликтами, в которые были вовлечены несовершеннолетние. Напомним: в феврале 15-летний подросток закопал в снег живым 10-летнего мальчика. А вечером 9 ноября на одной из городских детских площадок произошла двух парней, которая закончилась больницей. - Между подростками завязалась драка, в ходе которой 13-летний нанес удар имевшимся при нем ножом в область живота 14-летнему оппоненту, после чего скрылся с места совершения противоправного деяний. Пострадавший направился к себе домой. Родителями мальчика была вызвана бригада скорой медицинской помощи, госпитализировавшей его в медицинское учреждение. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. Сейчас проводится доследственная проверка, парня с ножом уже нашли и опросили. Следователи установили, что подростки не состояли на учетах в органах учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в образовательном учреждении характеризуются положительно.