Погода в Мурманске и области на 12 ноября 2020 года: плюсовая температура днем и гололедица

Днем мороз в Заполярье пока что не заглядывает. Фото: правительство МО

Кажется, холода ненадолго решили задержаться в Мурманской области, и северяне вновь почувствуют потепление, по крайней мере, днем.

Так, 12 ноября в Заполярье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, при прояснениях -7-12, днем от +3 до -2. На дорогах гололедица.

- Погоду Кольского полуострова 12 ноября будет определять поле повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода, днем повышение температуры воздуха до -2 +3 градусов, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

С 13 по 14 ноября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, среднесуточная температура воздуха на 4-6 градусов выше климатической нормы.

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