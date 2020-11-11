Житель Мурманска выплатил 420 тысяч рублей после перспективы ареста гаража и ограничения прав на авто

Мужчина погасил долг и исполнительский сбор в полном объеме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осознав перспективы ареста гаража и ограничения прав на авто должник выплатит 420 тысяч рублей долга. По решению суда, мурманчанин должен был возместить материальный ущерб по уголовному делу о мошенничестве.

Однако мужчина не спешил добровольно выплачивать деньги. Тогда судебным приставам поступил документ о принудительном исполнении решения суда.

– Пристав уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты в добровольный срок долга в отношении него будут применены меры принудительного взыскания, в том числе ограничение в пользовании специальным правом на управление транспортным средством. Выяснилось, что должник владеет гаражом. Недвижимость немедленно попала под запрет на действия по регистрации недвижимости, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Этого оказалось достаточно, чтобы должник пересмотрел свое решение. Мужчина погасил долг и исполнительский сбор в полном объеме. Впоследствии деньги были перечислены взыскателю.

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