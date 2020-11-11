На мостовом переходе через Кольский залив заменят светофоры

В связи с изменениями водителей при проезде данного перекрестка просят строго руководствоваться действиями дорожных знаков и обращать особое внимание на знаки приоритета на дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители Мурманска могли заметить, что на мосту через Кольский залив в областном центре часто не работают светофоры. На не самом простом участке в городе автолюбителям приходится вспоминать все, чему учили в автошколе. Но при этом аварий избежать не удается.

И вот светофоры, которые так часто выходят из строя, решили заменить.

- С 9 часов утра 11 ноября и до 17 часов вечера 17 ноября перекресток Прибрежная автодорога – мост через Кольский залив временно будет нерегулируемым, - сообщает Мурманскавтодор.

Причиной таких изменений стали работы, которые будут проводить на мостовом переходе через Кольский залив. Там запланирована замена светофоров. В связи с изменениями водителей при проезде данного перекрестка просят строго руководствоваться действиями дорожных знаков и обращать особое внимание на знаки приоритета на дороге.

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