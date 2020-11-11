Жительница Апатитов пыталась засунуть свою кошку в подвал

Животному не пришлось долго бегать по холоду. Фото: скрин

Жители Апатитов рассказали в соцсетях о безответственной хозяйке, которая хотела избавиться от своего усатого питомца, отправив того жить в подвал.

- Вот откуда на улицах нашего города бездомные животные! Выглянула в окно и увидела,как женщина пыталась засунуть свою кошку в подвал. Кошка спрыгнула, не пошла туда. Хозяйка несколько раз обернулась и быстро ушла. Нет слов...Жаль, не успела ее сфотографировать - таких "героев" надо знать в лицо, - поделилась в паблике "Подслушано Апатиты" местная жительница Ирина Коротких.

По словам северянки, кошка сидела в ступоре и не понимала,что произошло. К счастью, животное почти сразу пристроили в добрые руки.

Напомним: на днях в Мурманске нашли щенка-хаски, которого бросили и привязали на холоде к дереву. Малыша вовремя спасли неравнодушные северяне, и теперь зверьку подыскивают новый дом.

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