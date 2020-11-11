Жители Мурманской области недовольны выгулом собак без поводков и намордников

Многие жильцы многоквартирных домов недовольны, что собаки соседей нарушают покой лаем или воем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году комитет по ветеринарии Мурманской области начал надзор в области обращения с животными. Жители области часто жалуются на домашних питомцев. За 10 месяцев в комитет поступило более 620 материалов с проверками от полиции и 150 обращений граждан.

Наиболее частая жалоба – выгул собак без поводков и намордников. Законом не предусмотрено обязательное использование поводков и намордников, за исключением потенциально опасных пород. Однако хозяева животных обязаны обеспечить безопасность окружающих и их имущества. Выгул собак не должен нарушать комфорт других граждан, а владельцам четвероногих стоит использовать поводки с намордниками и следить за поведением животных.

Кроме этого многие жильцы многоквартирных домов недовольны, что собаки соседей нарушают покой лаем или воем.

Часто жалобы связаны с организациями, занимающимися отловом бездомных животных. Комитет выявил 11 нарушений и отправил соответствующие предупреждения приютам. При проверке учитывались нарушения, связанные с размещением информации об отловленных животных, условиях их транспортировки и содержания, стерилизации и послеоперационного ухода.

- С начала года мы направили в органы местного самоуправления более 100 заявок на отлов безнадзорных собак и кошек, около 500 заявителей проинформированы о результатах рассмотрения их обращений в органы полиции, более 300 владельцев животных получили письма с разъяснениями требований законодательства в области обращения с животными. Кроме того, в 300 случаях выявлены признаки нарушения владельцами собак ветеринарных правил профилактики бешенства, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

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