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Студент из Мурманска изобрел холодильник, который работает на диоксиде углерода

Свою научную разработку Глеб Харченко представил на шоу "6 гениальных стартапов"
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Глеб отметил, что холодильник не причинит вред экологии. Фото: скрин

Глеб отметил, что холодильник не причинит вред экологии. Фото: скрин

Молодой изобретатель из Никеля, который сейчас учится в одном из мурманских вузов, представил на шоу "6 гениальных стартапов" свой интересный проект. 18-летний Глеб Харченко создал холодильник, но не простой, а работающий за счет CO2.

- Мое изобретение - это двухконтурная бытовая холодильная установка, работающая на диоксиде углерода. Хладагенты, которые обычно используются в разработке бытовых холодильников, вредят окружающей среде, разрушая озоновый слой, а CO2 нет, - рассказывает юный северянин в одном из выпусков передачи.

Проголосовать за проект Глеба можно в официальной группе "Тeen MBA". Победитель шоу получит менторство и финансовую поддержку - 100 тысяч рублей.

"6 гениальных стартапов" дает возможность подросткам представить свои творческие начинания широкой публике, а победителям — получить инвестиции. Ведь среди жюри — опытные инвесторы, которые прилетели из сердца Кремниевой долины.

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