Массовое ДТП в Мурманске: на улице Буркова столкнулись шесть автомобилей

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Нынешняя погода в Мурманске - самое то для массовых аварий. Разгулявшийся гололед создает для этого прекрасные условия, да и сами водители бывают неосторожны. Так, в областном центре 10 ноября приключилось серьезное ДТП, в котором пострадали шесть машин.

- Водитель Lexus, двигаясь по улице Буркова в районе дома №17а в Мурманске, поворачивал налево. На встречу ему ехала Toyota, которую он не пропустил, в следствии чего машины столкнулись. От удара вторая иномарка отлетела на припаркованные вдоль проезжей части четыре автомобиля. В ДТП пострадавших не было. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: пьяный водитель Subaru разбил автобусную остановку в Мурманске. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

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