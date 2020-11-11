Тюлень Филя из Мурманского океанариума отпраздновал свое 33-летие

Чтобы отпраздновать столь значимую дату, Филя исполнил особый трюк, который он не делал около 30 лет. Фото: vk.com/okeanarium51

Серый тюлень Филя побил свой же рекорд по длительности жизни. 10 ноября он отпраздновал уже 33-й день рождения. В далеком 1987 году будущий артист океанариума был еще бельком, которого нашли на острове Харлов в Баренцевом море.

- Это почтенный возраст для тюленей, но наш артист не унывает, он по-прежнему весел, бодр, артистичен и готов удивлять своих зрителей новыми номерами, - рассказали работники на странице океанариума «ВКонтакте».

Чтобы отпраздновать столь значимую дату, Филя исполнил особый трюк, который он не делал около 30 лет. Под руководством своего тренера Александра Калинина тюленю пришлось достать длинную трубу со дна бассейна. Благодаря своей способности доставать предметы, превышающие по размерам их тело, серые тюлени могут стать отличными помощниками для человека.

Артист также показал свои умения в прыжках из-под воды и в конце выступления получил любимое угощение в виде кальмаров, трески и парочки селедок.

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