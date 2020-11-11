В Коле у Благовещенского храма открылась точка с бесплатными обедами для малоимущих

Обед состоит из первого, второго, чая и выпечки. Фото: vk.com/mmeparh

Жители Колы, которые находятся в непростой жизненной ситуации, теперь могут получить сытный бесплатный обед по воскресеньям. В городе возле Благовещенского храма открылась точка раздачи горячего питания для малоимущих. К слову, в Мурманске таких добрых мест уже четыре, и они пользуются спросом.

- Открывая точку в Коле, мы выполнили социальный заказ активных горожан. Сначала мы хотели расшириться в областном центре, но просьба колян изменила наше решение, потому что мы работаем там, где реально нужны, - рассказал руководитель фонда «Добрый мир», пономарь храма "Спас на Водах" Алексей Пенкин.

В первый раз за обедом пришли 17 человек. Из них только четверо оказались бездомными, а остальные пенсионерами, которым очень трудно сводить концы с концами. Привозится горячее питание из Мурманска, где его приготовлением занимаются добровольцы Фонда. Прием пищи традиционно состоит из первого, второго, чая, хлеба и выпечки. Каждый пришедший получает свою порцию, заранее расфасованную в пластиковые контейнеры.

Кроме обедов раздаются небольшие продуктовые наборы и пожертвованные северянами теплые вещи. Так же рассматривается вопрос об открытии второй точки кормления в отдаленном микрорайоне «Станция Кола».

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