Пьяный водитель Subaru разбил автобусную остановку в Мурманске

Остановочный комплекс треснул. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Автобусные остановки в Мурманске продолжают страдать от действий легкомысленных горожан. Напомним: недавно полицейские задержали хулиганов, которые разбили стеклянный комплекс на улице Лобова. А теперь пострадала остановка "Школа", которая также находится в Ленинском округе города. Правда, тут уже не вандалы постарались, а водитель иномарки подшофе.

- Вечером 8 ноября водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Чумбарова-Лучинского, не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс, стекла которого разбились. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование, - 0,5 промилле, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас проводится административное расследование по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ " Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Теперь автолюбителю грозит штраф или лишение водительских прав.

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