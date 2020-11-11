В Мурманской области ждут Романа Абрамовича

Визит основного владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича в Мурманскую область – очередной знак того, что в Арктику приходят большие деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К визитам высокопоставленных гостей в Мурманской области привыкли. В октябре в Заполярье прилетал премьер-министр Михаил Мишустин, а также несколько полпредов президента и федеральных министров. На этой неделе на открытие Центра управления регионом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

А сегодня, 11 ноября, в Мурманске ждут Романа Абрамовича.

- Детали визита традиционно не разглашаются, но предположительно будет обсуждаться совместный с РЖД проект о создании в Мурманске контейнерного терминала. Аналитики считают, что в случае реализации этого проекта под ударом может оказаться Северный морской путь и его главный оператор – Росатом. В целом же, визит основного владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича в Мурманскую область – очередной знак того, что в Арктику приходят большие деньги и большой бизнес - личное состояние Романа Аркадьевича Forbes оценивает в 11,3 миллиарда долларов – десятая строчка рейтинга богатейших бизнесменов России, - пишет Telegram-канал «Арктический обозреватель».

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