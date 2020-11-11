Для борьбы с коронавирусом Мурманской области выделили 124 миллиона рублей

Дотация пойдет на закупку СИЗ, тестирование на ковид, транспортное обслуживание медработников. Фото: правительство МО

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области сейчас непростая: число заболевших, как и умерших, растет большими темпами изо дня в день. В связи с этим региональный бюджет пополнился на 124,1 миллиона рублей – такую дотацию из федерального бюджета выделили Заполярью на борьбу с опасной инфекцией.

- Дотация пойдет, в частности, на закупку средств индивидуальной защиты, на обеспечение необходимого охвата тестированием для выявления COVID-19, на транспортного обслуживание пациентов и медицинских работников, а также укрепление материально-технической базы медицинских организаций, - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Средства предоставлены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации, а также поручений заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Напомним: оборудование из мобильного госпиталя в Мурмашах поступило в медучреждения региона. 17 машин из автобазы правительства Мурманской области передали медикам.

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