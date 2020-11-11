Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 ноября 2020 года составило 355 человек

Всего за сутки в регионе заразились 245 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотя бы один день без сообщений о летальных случаях! Но, увы, в Мурманской области смерть каждый день забирает тех, кто заболел коронавирусом.

По данным оперативного штаба при правительстве региона от 11 ноября, число летальных случаев выросло до 355, за последние сутки умерли шесть человек. К счастью, это не максимальное значение, его мы достигли 7 ноября, когда в Мурманской области умерли девять человек, зараженных ковидом.

Всего за сутки в регионе заразились 245 человек, общее число заболевших с марта составляет 22318 человек. При этом 17863 человека уже выздоровели.

Напомним: с 9 ноября в Мурманской области действуют новые ограничения из-за коронавируса. Из автобазы областного правительства выделили 17 машин и водителей, чтобы они помогали медработникам и возили их на вызовы.

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