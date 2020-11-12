Семья школьницы из Мурманска, которая избила сверстницу, заплатит полмиллиона рублей

Девочку били руками и ногами. Фото: Евгения ГУСЕВА

10 марта прошлого года в Мурманске случилось нападение на 13-летнюю девочку. На нее кинулась 15-летняя школьница. Якобы, той не понравились какие-то высказывания со стороны юной северянки.

Пострадавшую подкараулили в одном из торгово-развлекательных центров в центре Мурманска, вывели на улицу, чтобы происходящее не попало на камеры видеонаблюдения, и начали избивать руками и ногами. В нападении участвовали две девочки 15 лет. Именно возраст позволил им избежать уголовного дела. Причем дважды: сначала в возбуждении дела было отказано после заявления мамы избитой девочки, а потом после выхода передачи "Мужское/женское", когда еще раз пересмотреть дело поручил главный следователь страны.

- Установлено, что СО по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области в порядке ст. 144-145 УПК РФ проведена проверка по факту нанесения одной несовершеннолетней множественных ударов по телу руками и ногами другой несовершеннолетней, причинивших ей телесные повреждения в марте 2019 года у торгово-развлекательного центра. Органом предварительного следствия вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. по не реабилитирующему основанию, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Зато семья пострадавшей девочки добилась другого: Первомайский суд города удовлетворил иск о компенсации морального ущерба. Напомним, что во время избиения школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания костей носа, что оценили как легкий вред здоровью. Но за это нападавшая заплатит полмиллиона рублей.

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