Погода в Мурманске и области на 11 ноября 2020 года: до -12 градусов и гололедица

Погода становится зимней. Фото: Алексей ФОКИН

Наступившую неделю смело можно назвать началом зимы в Мурманской области, потому что снег снова укутал наш регион. Но надолго ли задержатся холода, или погода преподнесет новые сюрпризы?

- 11 ноября в Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до - 5 градусов, ночью -7-12 градусов. Северянам также стоит быть готовыми к гололедице, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни на Мурманскую область распространится поле повышенного атмосферного давления. В этот период осадков станет меньше, 11 ноября и ночью 12 ноября будет преобладать отрицательная температура воздуха, а днем 12 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +3 градусов.

Напомним: ноябрь в этом году начался с аномальной температуры выше нормы на 7-8 градусов.

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