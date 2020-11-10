На водителя без прав из Снежногорска оформили 20 протоколов за одну поездку

Молодой человек уже привлекался к административной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях госавтоиспекторы Снежногорска устроили погоню за черной Audi, водитель которой нарушал ПДД и ни в какую не хотел останавливаться. Задержали его вовремя, молодой человек не успел натворить аварий на дороге.

- 5 ноября около 05.04 экипаж инспекторов ДПС в районе улицы Октябрьской обратил внимание на водителя автомобиля Audi, который не подал сигнал перед началом поворота. Сотрудники ГИБДД, включив проблесковые маячки, с помощью сигнально-говорящего устройства потребовали, чтобы водитель остановился, однако последний лишь увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщили в отделе ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск. После того, как машина была остановлена, северянин бросил авто и побежал в неизвестном направлении, однако полицейские его задержали. Нарушителем оказался 22-летний житель Снежногорска без водительских прав, которого ранее привлекали к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. В отношении снежногорца стражи порядка составили двадцать административных материалов.

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