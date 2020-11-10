Роды у жительниц Снежногорска будут принимать в Мурманске

В медучреждении будут принимать только женщин с патологией беременности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беременным жительницам Снежногорска придется рожать в областном центре из-за нехватки медицинских работников. Важную информацию сообщили в центральной медико-санитарной части №120.

- С 9 ноября родильное отделение ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 в Снежногорске принимает женщин только с патологией беременности. Рожениц не принимают. Их будут доставлять в роддомы Мурманска, - предупредили в группе медсанчасти в соцсетях. Сотрудники медучреждения отмечают, что такая непростая ситуация связана с нехваткой персонала для анестезиологии и отделения реанимации, так как многие врачи сейчас переведены в другие больницы, перепрофилированные в ковидные, и занимаются лечением поступающих пациентов с опасной инфекцией.

Напомним: оборудование из мобильного госпиталя в Мурмашах поступило в медучреждения региона. 17 машин из автобазы правительства Мурманской области передали медикам.

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