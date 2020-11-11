В Мурманске должник наехал на пристава, составлявшего опись на автомобиль для ареста

Северянину не понравились действия судебного исполнителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовным делом закончился для должника наезд на судебного пристава, который просто выполнял свою работу.

Инцидент произошел в Мурманске 17 сентября. Судебный пристав-исполнитель из Октябрьского округа исполняла решение суда у одного из домов на улице Капитана Буркова, составляя документы на арест автомобиля Mercedes.

Пристав пояснила владельцу порядок действий, а после стала оформлять документы. Мужчина решил, что не согласен с этим и сел в автомобиль. Он завел машину и наехал на пристава.

– Действиями подозреваемого потерпевшей причинена физическая боль. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза причинения вреда здоровью, совершенное в отношении сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации в связи с исполнением им решения суда, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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