В Мурманской области изъяли 14 килограммов хлеба

В адрес нарушителей направили предписания об их устранении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Мурманской области проверили хлебопекарей и предприятия, торгующих хлебом. За девять месяцев 2020 года специалисты провели пять контрольно-надзорных мероприятий на подобных предприятиях.

– В результате проверок сотрудники управления изъяли из оборота 14 килограммов хлебобулочных изделий. На упаковках отсутствовала полная и достоверная информация о продукте и производителе. У некоторых изделий истек допустимый срок годности, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства составлены административные протоколы, в адрес нарушителей направили предписания об их устранении. А ряд должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей привлечены к мерам административного реагирования.

Напомним: в декабре прошлого года сотрудники ФСБ изъяли в Мурманском рыбном порту 350 килограммов рыбы. Также на предприятии проверили документы.

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