У Полярного ботанического сада-института в появился канал на YouTube

Пока сад закрыт для посетителей, можно побывать на виртуальной экскурсии. Фото: vk.com/pabgi

Канал на YouTube открыли сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина. Сейчас на нем размещена экскурсия по территории самого северного ботанического сада в России.

Автором виртуальной экскурсии стала Оксана Носатенко. Она проводит виртуальных гостей по саду, который из-за пандемии коронавируса закрыт для туристов. Автор рассказывает о создании сада и его основателе - ботанике из Ленинграда Николае Аврорине; первых сотрудниках и его 90-летней истории. Сад представлен 17-ю питомниками и экспозициями открытого грунта.

Сейчас, например, в коллекциях ботанического сада ведутся исследования по переселению растений из различных частей света. А еще изучается их зимостойкость, продолжительность жизни, и другие особенности развития в условиях Севера.

Полярно-альпийский ботанический сад располагается на склоне Хибинских гор в Кировске. На небольшом по площади экспериментальном участке собирают уникальные растения. Во время виртуальной экскурсии можно их увидеть и узнать о тропических и субтропических видах, которые выращены в оранжерее.

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