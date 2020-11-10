Артиллерийские снаряды и авиационную торпеду времен Великой Отечественной войны нашли в Мурманской области

Уничтожили боеприпасы саперы инженерных подразделений Северного флота. Фото: Управление ФСБ РФ по СФ

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили на минувшей неделе в районе губы Кутовая полуострова Средний Печенгского района. Именно там во время войны проходили ожесточенные бои.

– Среди находок - семь артиллерийских снарядов калибром 76 миллиметров, один артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра, авиационная торпеда калибра 533 миллиметра немецкого производства, – сообщили в управлении ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области.

Уничтожили боеприпасы саперы инженерных подразделений Северного флота. К слову, на днях в окрестностях Заозерска нашли 315 патронов, гранаты и артиллерийский снаряд. Советские и немецкие боеприпасы обнаружили всего в 10 метрах от дороги.

В управлении ФСБ напоминают, что подобные находки потенциально опасны. В случае обнаружения подозрительных предметов и предметов, похожих на боеприпасы, не нужно самостоятельно их исследовать, а сообщать о находках правоохранителям.

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