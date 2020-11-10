Наркодиллер из Североморска получил срок за сбыт гашиша

Наркоторговца поймали правоохранители. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К 4,5 годам лишения свободы приговорен житель Североморска за сбыт наркотиков.

- В апреле 2019 года сотрудники управления ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области получили информацию о мужчине, который распространяет наркотики. Через некоторое время данные подтвердились. Во время совместной операции сотрудников ФСБ и полиции задержали подозреваемого с поличным. Он пытался сбыть 10,4 граммов гашиша, - сообщили в управлении ФСБ РФ по Северному флоту.

В отношении несостоявшегося бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Некоторое время назад уголовное дело было рассмотрено судом. Мужчина признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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