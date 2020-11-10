Житель Мончегорска вывез подростка за город, избил и ограбил

Мужчину задержали после нападения.
Фото: Светлана Макеева
Житель Мончегорска вывез подростка за город, избил и забрал мобильный телефон в счет вымышленного долга.
Об ограблении 17-летнего подростка сообщили родители парня. Они написали заявление в дежурную часть Мончегорска. Как установили полицейские, нападавший предложили подростку встретиться. Парня он посадил в свою машину и вывез на безлюдную территорию, где избил.
– Злоумышленник потребовал потерпевшего отдать ему мобильный телефон в счет вымышленного долга. А получив отказ, силой отобрал гаджет, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Подозреваемого задержали очень быстро, им оказался местный житель 2001 года рождения. У него был обнаружен и изъят украденный телефон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет.
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