Житель Мончегорска вывез подростка за город, избил и ограбил

Мужчину задержали после нападения. Фото: Светлана Макеева

Житель Мончегорска вывез подростка за город, избил и забрал мобильный телефон в счет вымышленного долга.

Об ограблении 17-летнего подростка сообщили родители парня. Они написали заявление в дежурную часть Мончегорска. Как установили полицейские, нападавший предложили подростку встретиться. Парня он посадил в свою машину и вывез на безлюдную территорию, где избил.

– Злоумышленник потребовал потерпевшего отдать ему мобильный телефон в счет вымышленного долга. А получив отказ, силой отобрал гаджет, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Подозреваемого задержали очень быстро, им оказался местный житель 2001 года рождения. У него был обнаружен и изъят украденный телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет.

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