Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 ноября 2020 года составило 349 человек

За сутки погибли еще пять человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает шагать по Заполярью семимильными шагами. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки погибли от опасной инфекции еще пять человек. Всего насчитывается 349 летальных исходов. Напомним: рекордное число умерших от ковида за один день в регионе было зафиксировано 7 ноября - целых 9 смертей.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 22073 жителя Заполярья. 239 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск, на втором месте Белокаменка, а замыкает печальную тройку Североморск. 83% заболевших - с легкой и средней формами течения болезни, 17% - тяжелых.

Выздоровели 17550 пациентов, из них 179 поправились за минувшие сутки. Также в регионе более 42800 человек получили бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса, а с весны провели более 525 тысяч тестов на COVID-19.

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