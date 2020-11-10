"Рыбного короля" из Мурманска суд признал виновным в похищении человека

Юрий Тузов признан виновным в похищении человека. Фото: legal.report

Наверняка многие мурманчане видели развешенные по городу растяжки "Юра Тузов, мы с тобой!". Речь идет о заполярном рыбопромышленннике, которого в СМИ назвали "рыбным королем". Его обвинили в похищении бизнесмена Павла Сурина, с которым имел арбитражную тяжбу на 400 миллионов рублей.

Сам Юрий Тузов категорически отрицал все обвинения, утверждая, что все случившееся было инсценировкой, а следователи вымогали у него два миллиона долларов. Кстати, следователь, которая вела дело предпринимателя, была уволена, а потом сбежала за границу.

Почти год Басманный суд Москвы вел разбирательство, предприниматель сначала находился в СИЗО, потом был переведен под домашний арест, при этом врачи просили отпустить его на санаторно-курортное лечение по состоянию здоровья. Но в удовлетворении этой просьбы было отказано. А в ноябре этого года суд, наконец, огласил приговор. "Рыбный король" получил 9 лет колонии строгого режима, его подельники - от 6 до 9,5 лет. Юрий Тузов намерен обжаловать такое решение суда.

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