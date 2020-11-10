Музей УМВД Мурманской области получил постоянную прописку

Символично, что свой постоянный дом музей истории органов внутренних дел Мурманской области обрел в преддверии профессионального праздника. Фото: УМВД России по Мурманской области

В преддверии профессионального праздника музей УМВД по Мурманской области получил постоянную прописку. Экспозиция, рассказывающая историю становления органов внутренних дел, размещена в здании управления миграции на улице Дзержинского.

На стендах размещены документы и фотографии, рассказывающие историю ОВД, изъятое оружие и вещдоки, знамена, награды и знаки отличия. Отдельный стенд посвящен сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.

Экспозиция, рассказывающая историю становления органов внутренних дел, размещена в здании управления миграции на улице Дзержинского. Фото: УМВД России по Мурманской области

– Символично, что свой постоянный дом музей истории органов внутренних дел Мурманской области обрел в преддверии профессионального праздника. Это правильно, что в музее сохранена вся история и ценности, особенно с точки зрения обучения и подготовки молодых сотрудников, – сказал глава Мурманской области Андрей Чибис.

Во время церемонии торжественного открытия отличившимся сотрудникам органов внутренних дел вручили почетные знаки губернатора, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма. А начальник УМВД России по Мурманской области, генерал-майор полиции Виталий Зайков вручил главе региона Андрею Чибису памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет Российской полиции».

На стендах размещены документы и фотографии, рассказывающие историю ОВД. Фото: УМВД России по Мурманской области

По словам главного полицейского региона Виталия Зайкова, музей стал центром патриотического воспитания молодых сотрудников, местом, где встречаются ветераны органов внутренних дел, где проходят ритуалы вручения табельного оружия и дают присягу слушателей центра профессиональной подготовки и учащихся юридического класса.

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