Мурманской области нет в списке регионов, где ужесточат ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточения ограничений из-за ситуации с ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманская область не включена в список регионов РФ, где планируют ужесточить ограничения из-за коронавирусной инфекции.

Днем 9 ноября СМИ сообщили, что глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточения ограничений из-за ситуации с ковидом. Причиной для этого заявления стало то, что в ряде регионов уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией превышает средние показатели по стране.

Впоследствии ведомство опубликовало перечень субъектов, где меры должны быть жестче. Среди них: Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия и Забайкальский край. Как отметила глава Роспотребнадзора, в этих регионах в отношении нарушителей масочного режима практически не применяют административные санкции.

Ранее федеральные власти назвали обстановку с распространением коронавируса в России тревожной. Отметив, что в ряде регионов система здравоохранения перегружена.

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