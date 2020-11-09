В Полярных Зорях мужчина, угрожавший сотрудникам магазина молотком, получил условный срок

Обвиняемый раскаялся и признал вину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2020 года 38-летний житель города Полярные Зори пытался украсть в «Магните» бутылки со спиртным. Директор магазина и охранник попытались остановить его. Однако у северянина с собой оказался молоток, которым он стал угрожать в ответ.

На нарушителя спокойствия было заведено уголовное дело по ч.2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности, когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Обвиняемый раскаялся и признал вину. Учитывая этот факт, суд назначил мужчине наказание условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. За это время осужденный должен показать, что он исправился, также найти работу или встать на учет в центр занятости. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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