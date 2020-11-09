Погода в Мурманске и области на 10 ноября 2020 года: снег и порывистый ветер

Снег начал покрывать нашу область белыми хлопьями, а пешеходы уже падают на дорогах, покрывшихся льдом. Фото: Олег ФИЛОНОК

Зима все же решила заглянуть в Заполярье, пусть и с опозданием. Снег начал покрывать нашу область белыми хлопьями, а пешеходы уже падают на дорогах, покрывшихся льдом.

10 ноября жителей Мурманской области ожидает облачная с прояснениями погода. Местами пойдет снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до -5, ночью при прояснении до -10 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

- 10 ноября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром в Карском море. В нашем регионе ожидается временами снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5 градусов. 11-12 ноября на Мурманскую область распространится поле повышенного атмосферного давления. В этот период осадков станет меньше, 11 ноября и ночью 12 ноября будет преобладать отрицательная температура воздуха, а днем 12 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +3 -2 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцетре.

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