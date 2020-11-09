Мурманская область стала одним из самых популярных направлений для туристов в новогодние праздники

Путешественники любят Заполярье. Фото: Виталий Истомин

Ни для кого не секрет, что зимой в Мурманской области сплошная красота и лепота. Огромные сугробы, полыхающее северное сияние и бодрящий морозец, - все это привлекает в наш регион туристов. Этот факт подтвердила и руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая, к слову, недавно посещала кольский край. Отмечается, что в этом году наибольшей популярностью у российских путешественников на новогодние праздники пользуются горнолыжные курорты и отдых на русском Севере.

- Туристы предпочитают ехать на курорты в Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область. Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры", - сообщила "ТАСС" Зарина Догузова.

По ее словам, глубина бронирований из-за пандемии в этом сезоне сократилась до 10-14 дней, но бронирования на Новый год уже идут.

Напомним: жителей Мурманска просят помочь найти снег для Первого канала.

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