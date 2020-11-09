В Мурманске на Пяти Углах начали устанавливать главную новогоднюю елку

Пушистую красавицу украсят разноцветными шарами, игрушками и световыми фигурами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К новогодним праздникам лучше готовиться заранее, чтобы все успеть вовремя. Так, в Мурманске на минувших выходных рабочие уже приступили к установке главной праздничной елочки, начав с возведения трехтонного каркаса. Зеленая красавица, как и прежде, будет красоваться в центре города на площади Пять Углов.

- Высота ели, как и в прошлом году, составит около 22 метров. Торжественное открытие должно состояться 5 декабря, - рассказали в администрации Мурманска.

Пушистую красавицу украсят разноцветными шарами, игрушками и световыми фигурами. К слову, в прошлом году наша новогодняя елка вошла в топ-25 самых высоких по стране. Может и в этот раз мы окажемся в почетном списке?

Напомним: стало известно, как украсят Мурманск к Новому году. На убранство центра города выделили 22,1 миллиона рублей.

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