В Мурманске в доме на улице Хлобыстова обнаружили труп мужчины

Причину смерти северянина еще предстоит выяснить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувших выходных, 8 ноября, в Мурманске в квартире дома № 39 на улице Хлобыстова было найдено тело 32-летнего местного жителя. Полиция проводит процессуальную проверку.

- Личность мужчины установлена. При осмотре тела следов насильственного характера зафиксировано не было. Причина смерти будет известна после проверки, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Напомним: на прошлой неделе в мурманском общежитии на улице Подгорной был найден труп 49-летней женщины. Как впоследствии выяснили следователи, есть все основания подозревать, что северянку убил собутыльник, который несколько раз ударил ее по голове. Кроме того, в конце октября у озера под Ковдором нашли труп 48-летнего мужчины. Его поиски начались после звонка обеспокоенной жены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 74-летней Любови Якимовой из поселка Титан. Пожилую северянку искали три месяца (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru