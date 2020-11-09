Ястреба, залетевшего в жилой дом в Североморске в погоне за добычей, отпустили на волю

Чтобы усмирить характер, птицу буквально пеленали в старый халат. Фото: Наталья Раевская

Мурманские ветеринары выпустили на волю вылеченного ястреба из Североморска.

На прошлой неделе хищная птица в погоне за добычей врезалась в окно подъезда жилого дома и разбила его. Ястреба, поранившего об осколки лапы, подобрали северяне и передали спасительнице диких птиц Наталье Раевской. Ей пришлось усмирять характер подопечного во время медицинских манипуляций. Для этого птицу буквально пеленали в старый халат. Впрочем, на домашнем лечении пернатый пациент был недолго.

– Во время обследования ничего серьезного мы у североморской ястребицы не нашли. От паразитов внешних и внутренних избавили. Ранки на лапках зажили. За сим и распрощались. Если увидите ястреба с фиолетовыми ногами, то это она, – написала на своей странице в соцсети Наталья Раевская.

Момент расставания людей и вылеченного ястреба запечатлели на видео. Позже его выложили в сеть. На кадрах видно, как птица, поняв, что коробка, в которой она находилась, открыта, выбралась на волю и улетела.

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