Поезд Мурманск - Ярославль-2020: когда будет ходить, расписание, цена билетов

Поезда начнут курсировать с 28 декабря. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Традиционные снежные праздники уже не за горами, поэтому количество поездов, следующих в снежный Мурманск, скоро существенно увеличится. Ведь где, как не на Севере, лучше всего встречать Рождество и Новый год!

Так, из Ярославля в Мурманск и обратно в канун Нового года запустят прямые поезда. Дополнительные рейсы начнут курсировать с 28 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "РЖД". Билет в плацкартный вагон обойдется северянам в 3,5 тысячи рублей, а в купейный - 4,4 тысячи рублей. Время в пути составит одни сутки и 10 часов.

Кроме того, дополнительные поезда на праздники запланированы в Мурманск из Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратную сторону придется на 8 и 9 января.

Напомним: из Мурманска в Санкт-Петербург стали ходить двухэтажные поезда. Состав включает 11 вагонов на 602 пассажира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между городами Мурманской области стало курсировать больше автобусов. Количество рейсов решили увеличить, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru