Жителей Мурманска просят помочь найти снег для "Первого канала"

Обычно в ноябре Мурманск примеряет на себя зимний пейзаж. Но в этому году слишком тепло и снега нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как бы странно ни звучало для Крайнего Севера, но в Мурманской области ищут снежные пейзажи для съемок новогодних роликов. С обращением к жителям Кольского полуострова выступил Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

– Друзья, у нас появилась отличная возможность весело и ярко проводить високосный год в историю. Творческая группа «Первого канала» решила снять новогоднее оформление эфира у нас в Мурманской области и большую часть съемок произвести в столице Заполярья! Но из-за невероятной природной аномалии в этом году в ноябре в Мурманске нет снега. Но мы, жители Крайнего Севера, никогда не сдаемся! Давайте найдем киношникам снег! – говорится в сообщении.

Жителей Мурманской области просят сфотографировать снежные пейзажи и выложить их в социальные сети с хэштегом #мурманснег. Кроме того, фотографии просят снабдить точными координатами или адресом.

Если снежные пейзажи в Мурманской области не найдут, киношники отправятся на съемки в Сибирь.

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