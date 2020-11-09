Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 ноября 2020 года составило 344 человека

Коронавирус одолевает северян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество летальных исходов от коронавируса в Мурманской области растет изо дня в день. Так, за минувшие сутки COVID-19 унес еще шесть жизней. Всего в регионе насчитывается 344 погибших от опасной инфекции. Подробности о последних умерших - пол, возраст, сопутствующие заболевания - пока не уточняются. Напомним: 7 ноября в Заполярье был установлен рекорд по смертности от ковида - за сутки умерли девять человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 21834 жителя Заполярья. 234 новых случая было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+78, всего 11608). На втором месте Белокаменка (2351), а печальную тройку замыкает Североморск (+29, всего 2187).

Но выздоровевших тоже много. Как рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, 81% или 17646 человек из 21834 заболевших уже победили ковид.

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