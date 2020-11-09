Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Врачам сейчас крайне тяжело»

Невооруженным глазом видно, что эпидемиологическая ситуация в Мурманской области становится все более напряженной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невооруженным глазом видно, что эпидемиологическая ситуация в Мурманской области становится все более напряженной. Поэтому северяне ждут официальных заявлений о том, насколько все плохо, или же не так страшен черт, как его малюют.

Напомним: глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что ситуация в Заполярье напряженная, но находится под контролем. Это заявление прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

- Дмитрий Вячеславович по-боевому настроен... Это правильно! Но мы понимаем, что медработники находятся в высоком напряжении. Мы помочь можем нашим врачам, прежде всего тем, чтобы будем соблюдать меры предосторожности, они очень простые. Я обращаю внимание коллег: давайте будем аккуратнее. Врачам крайне тяжело. И пока мы видим прирост заболевания, реализуемые меры очень актуальны, - сообщил Андрей Чибис.

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