Рабочие на Серебрянской дороге встретили и покормили песца

Мимо белого красавца не смогли пройти мимо. Фото: unsplash.com

Жители Мурманской области довольно часто натыкаются на диких животных, которые не прочь чего-нибудь перекусить с рук человека. Так, северяне периодически снабжают вкусностями лисиц, белочек, и даже киты иногда выпрашивают у рыбаков угощение. Бывали случаи, когда и медведя с рук кормили. В этот раз повезло угоститься песцу, на которого наткнулись рабочие на Серебрянском шоссе.

- Дикое животное "атакует" рабочих на Серебрянке. Вот такого лесного обитателя повстречали мурманчане. Что интересно, песец совсем не испугался людей. Напротив, белый пушистый зверек с удовольствием принял лакомство от людей, - рассказал в группе "Мурманск" местный житель Алексей Фатеев.

В комментариях северяне разделились на два лагеря: одни считают, что угощать диких четвероногих не стоит, потому что хищник сам должен добывать пищу, другие, наоборот, были рады, что песец не остался голодным.

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