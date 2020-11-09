Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ситуация напряженная, но под контролем»

Сейчас областной минздрав отрабатывает с Минпромторгом поставку в Заполярье средств индивидуальной защиты и препаратов, чтобы сохранялся запас. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние недели статистика по коронавирусу в Мурманской области не радует: мы ставим антирекорды по смертности, каждый день - свыше 200 новых зараженных. Однако в минздраве региона находят и ложку меда в этой бочке дегтя.

- В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровевших - 81% или 17646 человек из 21834 заболевших с начала пандемии. 83% заболевших с легкой и средней формами течения болезни, 17% тяжелых, - сообщил профильный министр Дмитрий Панычев. - С учетом 20 коек, развернутых на прошлой неделе, всего в Мурманской области развернуто 1269 ковидных коек, в том числе 684 кислородных и 123 С ИВЛ. Для амбулаторных пациентов работает 14 патронажных бригад и 22 бригады скорой помощи.

Также в регионе более 42800 человек получили бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса, а с весны провели более 525 тысяч тестов на COVID-19. Сейчас областной минздрав отрабатывает с Минпромторгом поставку в Заполярье средств индивидуальной защиты и препаратов, чтобы сохранялся запас.

- Ситуация напряженная, но под контролем, - сообщил Дмитрий Панычев.

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