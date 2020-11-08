Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 ноября 2020 года составило 338 человек

Коронавирус забирает все больше жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. Согласно информации оперативного штаба, COVID-19 унес еще четыре жизни за минувшие сутки. Всего в регионе насчитывается 338 погибших от инфекции. Подробности о последних умерших - пол, возраст, сопутствующие заболевания - пока не уточняются. Напомним: 7 ноября в Заполярье был установлен рекорд по смертности от ковида - за сутки умерли девять человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 21600 жителей Заполярья. 230 новый случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+87, всего 11530). На втором месте Белокаменка (2351), а печальную тройку замыкает Североморск (+32, всего 2158).

К счастью, выздоровевших тоже хватает. Так, ковид смогли победить 17314 пациентов. 300 человек выздоровели за минувшие сутки.

Напомним: детям до 16 лет запретили находиться в торгово-развлекательных центрах без взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: водители общественного транспорта обязаны отказывать в перевозке пассажирам без масок. В Мурманской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru