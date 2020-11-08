В Мурманске православные общественники запустили семейный портал

К сотрудничеству привлекли сотрудников госучреждений, известных блогеров, врачей и педагогов. Фото: скрин

Семейный портал с информацией, которая может пригодиться родителям, запустили православные общественники Мурманска.

Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни» в тестовом режиме запустила сайт еще в конце сентября. Весь октябрь его проверяли, а к началу ноября пополнили информацией.

На портале можно найти информацию о документах и времени работы государственных учреждений, в которых их можно сделать, о выплатах и пособиях для семей с детьми, информация о оказывающих помощь семьям с детьми НКО. На сайте есть календарь, где можно найти информацию о интересных событиях и о том, как интересно провести досуг с семьей.

К сотрудничеству общественники привлекли сотрудников государственных учреждений, известных блогеров, врачей и педагогов. В планах создателей портала запустить библиотеку видеоконсультаций по актуальным вопросам для семей с детьми и беременных женщин.

– В период пандемии очень много услуг перешло в онлайн-формат. По сути, семейный портал – это своего рода региональный ресурсный центр для семей с детьми, и мы хотим, чтобы на этом портале была собрана вся актуальная информация, чтобы он объединял информацию от разных учреждений, организаций и ведомств, в том числе некоммерческих организаций и фондов. Для семей с детьми очень важно получать актуальную и своевременную информацию о выплатах, пособиях, документах, – сообщила руководитель МРОО «В защиту жизни» Юлия Трифонова.

Отметим, что семейный портал Мурманской области создан благодаря проекту «ЗаРождение», реализуемого Ассоциацией организаций по защите семьи, при поддержке Фонда президентских грантов.

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